В Башкирии запретят посещать леса до 15 мая

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В Башкирии запретят посещать леса до середины мая. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства лесного хозяйства республики.

Ограничение на пребывание и въезд будет введено 30 апреля в связи с установлением на территории региона IV класса пожарной опасности. Ограничительные меры продлятся до 15 мая.

Ведомство отметило, что ограничения не распространяются на юридических лиц и граждан, которые осуществляют охрану, защиту, воспроизводство лесов. Но, тем не менее, они строго распространяются на туристов и охотников.

На протяжении более двух недель будет проводиться патрулирование лесов. Нарушители будут подвергнуты штрафам.