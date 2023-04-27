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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:38

В Башкирии запретят посещать леса до 15 мая

Это связано с установлением IV класса пожарной опасности
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Эльвина АПАРИНА

В Башкирии запретят посещать леса до середины мая. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства лесного хозяйства республики.

Ограничение на пребывание и въезд будет введено 30 апреля в связи с установлением на территории региона IV класса пожарной опасности. Ограничительные меры продлятся до 15 мая.

Ведомство отметило, что ограничения не распространяются на юридических лиц и граждан, которые осуществляют охрану, защиту, воспроизводство лесов. Но, тем не менее, они строго распространяются на туристов и охотников.

На протяжении более двух недель будет проводиться патрулирование лесов. Нарушители будут подвергнуты штрафам.