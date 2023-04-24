В Башкирии ищут двух пропавших мальчиков 12 и 14 лет

Слева 12-летний Максим Чирков, справа 14-летний Кирилл Саишев // фото: «БашРегионСпас»

В Иглинском районе Башкирии сегодня, 24 апреля, пропали двое мальчиков: 12-летний Максим Чирков и 14-летний Кирилл Саишев. Об этом сообщили две волонтерские организации: «Поиск детей» и «БашРегионСпас».

Приметы Чиркова: рост – около 150 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы и карие глаза. Был одет в красно-белую ветровку в клетку синий костюм и оливковую кепку.

Приметы Саишева: рост – 158-160 см, среднее телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. Был одет в черно-серую ветровку в клетку, голубые брюки и голубую кепки.

Всех, кто видел мальчиков или знает об их местонахождении, просят обратиться по одному из телефонов:

– 112 (единая экстренная служба);

– 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87 («Поиск детей»);

– 8-937-3-102-112 («БашРегионСпас»).

Напомним, ранее в Башкирии пропала 25-летняя Кристина Дерюгина.