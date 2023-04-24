В Башкирии без вести пропала 25-летняя Кристина Дерюгина

Пропавшая Дарья Дерюгина // фото: «БашРегионСпас»

В Туймазинском районе Башкирии без вести пропала 25-летняя Кристина Дерюгина из села Серафимовский. Девушку не могут найти уже третий день: в пятницу, 21 апреля, она вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

Приметы пропавшей: рост – 160 см, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.

Была одета в сиреневую ветровку, сине-серые джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто видел Дерюгину, или знает, где она находиться, просят позвонить по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или в единую экстренную службу по номеру 112.