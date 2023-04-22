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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 5:08

В пожаре в деревне Башкирии погиб 42-летний хозяин дома

Тело погибшего нашли прямо на пороге
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Архангельском районе Башкирии минувшей ночью, 22 апреля, произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано на улице Сайфуллина в деревне Муллакаево. Когда спасатели прибыли на место ЧП, то установили, что горит бревенчатый дом с пристроем и летней кухней.

Огонь удалось потушить в течение 20 минут, внутри дома, прямо перед входной дверью нашли тело погибшего 42-летнего мужчины. В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются.