Жители Уфы смогут полюбоваться на ретро-состав «Поезд Победы»

Фото: Куйбышевская железная дорога

Жители Уфы смогут увидеть настоящий ретро-состав «Поезд Победы». Этот поезд был сформирован на Куйбышевской железной дороге, и с 29 апреля по 5 мая он отправится в «тур» по самым крупным железнодорожным станциям магистрали: Уфу, Бугульму, Набережные Челны, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пензу-1 и Самару. При этом общая протяженность маршрута составит более 2,5 тысяч километров. В Уфу «Поезд Победы» прибудет в 11.00 29 апреля.

Посмотреть тут действительно есть на что. Как рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, в составе поезда есть платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны, а также пассажирские вагоны Бессмертного полка.

Напомним, что традиционного шествия «Бессмертный полк» в этом году не будет. Вместо этого автомобилистам предложили разместить на задних или боковых стеклах машин празднично украшенные портреты ветеранов и их награды.