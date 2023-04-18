В Уфе отменено очное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Уфе отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2023 года. Об этом рассказал пресс-служба городской администрации.

Решение о том, что в этом году мероприятие по всей России пройдет в обновленном формате, было принято на федеральном уровне. Для того, чтобы почтить память ветеранов, власти в целях обеспечения безопасности предлагают другие форматы.

Автомобилистам, к примеру, предлагается разместить на задних или боковых стеклах машин празднично украшенные портреты ветеранов, их наград или краткое описание совершенных подвигов.

– Можно будет прикрепить фотографии героев своих семей к одежде – это поможет не расставаться с ними в течение всего Дня Победы, – заявили в мэрии столицы Башкирии.

Организаторы «Бессмертного полка» также призывают граждан делиться рассказами родственника-ветерна в соцсетях и ставить хэштег #нашБессмертныйполк. Кроме того, предлагается 9 мая поставить вместо аватара фотографию члена семьи, который участвовал в Великой Отечественной войне, был тружеником тыла, пионером-героем или является участником специальной военной операции.

В ближайшее время, как сообщают городские власти, состоится заседание регионального штаба «Бессмертного полка», в ходе которого будут рассмотрены все предложенные форматы проведения акции и решено, какие из них будут реализованы.