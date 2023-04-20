Фото: Ксения Высотина

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в Ураза-байрам 21 апреля.

Пресс-служба сообщила, что поликлиники будут работать по графику субботнего дня с 08:00 до 17:00, приемом вызовов будет осуществляться до 16:00. Пройти вакцинацию от коронавируса можно будет с 08:00 до 17:00.

Центральные районные аптеки и их подразделения также будут работать завтра по субботнему режиму.

Напомним, недавно в мэрии Уфы рассказали, что торжественные богослужения по случаю завершения поста в месяц Рамадан с 08:00 пройдут в 24 мечетях города. Власти представили их список.