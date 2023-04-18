В Уфе на Ураза-байрам ограничат движение по улицам Тукаева и Комарова

В Уфе в пятницу, 21 апреля, в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам будет ограничено движение на улицах Тукаева и Комарова

В Уфе в пятницу, 21 апреля, в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам будет ограничено движение на улицах Тукаева (от Цюрупы до Расулева) и Комарова (возле мечети «Ляля-Тюльпан»). Мера будет действовать на протяжении девяти часов: с 6:00 до 15:00. Об этом предупредила городская администрация.

В мэрии рассказали, что торжественные богослужения по случаю завершения поста в месяц Рамадан с 8:00 пройдут в 24 мечетях города. Их список представлен ниже.

фото: ufacify.info

Кроме того, на площадке перед Lifestyle центром «Башкирия» состоится праздник Ураза-байрам: в программе будет концерт, халяль-ярмарка, угощение пловом и чаем, а также раздача сладостей для детей.