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НовостиОбщество19 апреля 2023 4:04

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев проинспектировал город на велосипеде и нашел гору мусора

Сити-менеджер рассказал о своей поездке по улицам башкирской столицы в соцсетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Сегодня утром, 19 апреля, мэр Уфы проинспектировал город на велосипеде. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

– Продолжаю утренние объезды. Кстати, сегодня День велосипеда. Поздравляю! – написал сити-менеджер.

К своей публикации он прикрепил фотографию горы мусора, которая выросла у гаражных боксов. Снимок, предположительной, был сделан в микрорайоне Зеленая роща.

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Напомним, в начале апреля сити-менеджер вручил жильцам одного из домов в Калининском районе необычный презент – он подарил им банки для сбора окурков от сигарет.