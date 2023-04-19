Мэр Уфы Ратмир Мавлиев проинспектировал город на велосипеде и нашел гору мусора

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Сегодня утром, 19 апреля, мэр Уфы проинспектировал город на велосипеде. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

– Продолжаю утренние объезды. Кстати, сегодня День велосипеда. Поздравляю! – написал сити-менеджер.

К своей публикации он прикрепил фотографию горы мусора, которая выросла у гаражных боксов. Снимок, предположительной, был сделан в микрорайоне Зеленая роща.

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Напомним, в начале апреля сити-менеджер вручил жильцам одного из домов в Калининском районе необычный презент – он подарил им банки для сбора окурков от сигарет.