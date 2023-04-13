Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подарил жильцам дома банки для окурков от сигарет

фото: Telegram // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подарил жильцам одного из домов в Калининском районе специальные баночки для сбора окурков от сигарет. Часть емкости представители администрации поставили прямо в подъездах. Причиной для такого презента стало огромное количество «бычков», разбросанных под балконами по дворе. Об этом сити-менеджер сообщил в своих соцсетях.

фото: Telegram // Ратмир Мавлиев

– Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Актуально, – написал градоначальник. – Фото окурков и мусора под балконами жилого дома в Калининском районе сделал во время рабочего объезда. Пришлось подарить жителям банки для сбора «бычков».

Обращаясь к уфимцам, Мавлиев написал, чистота в городе зависит от каждого жителя, и мусор, которые они бросают, не растворяется и не исчезает сам по себе.