В этом году в акции «Бессмертный полк» в Уфе примут участие более 170 тысяч человек. Фото: пресс-служба главы РБ

На день Победы в Уфе пройдет Парад Победы, Бессмертный полк и салют на 9 мая. Как отметили в городской администрации, проводиться будут не только культурно-зрелищные и спортивные, но и «мероприятия, направленные на улучшение условий жизни ветеранов ВОВ».

По сложившейся традиции, с самого утра 9 мая 2023 года в Уфе пройдут возложения цветов, концерты и показы военной техники. В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на проспекте Октября состоится парад военнослужащих и военной техники и Общероссийская общественно-патриотическая акция «Бессмертный полк».

Парад на 9 мая 2023 в Уфе

По данным уфимской мэрии, в параде в честь Дня Победы 9 мая 2023 года в башкирской столице примут участие 20 парадных расчетов, среди которых сотрудники МВД, таможни, УФСИН и МЧС. Отдельной колонной пройдут курсанты Уфимского юридического института МВД России, студенты нескольких вузов и воспитанники «Юнармии». Колонны пройдут под аккомпанемент сводного духового оркестра, составленного из музыкантов восьми ведомственных оркестров, всего в шествии примут участие более 1,5 тысяч человек.

Репетиции парада Победы будут проводиться еженедельно до конца апреля по четвергам. Генеральные репетиции пройдут на проспекте Октября 4 и 6 мая.

Бессмертный полк 2023 в Уфе

9 мая Уфа присоединится к акции «Бессмертный полк». Построение колонны начнется с 10 часов утра. В 10:55 участники исполнят песню «Катюша» на русском и башкирском языках, а уже в 11 часов пройдет общереспубликанская минута молчания. Шествие начнется в 11:12 на проспекте Октября. Участники пройдут от пересечения с улицей имени города Галле и до Российского переулка. Организаторы ожидают участие более 170 тысяч человек.

Когда будет салют на 9 мая 2023 в Уфе

Праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Уфе состоится на площади имени Ленина на Горсовете в 23:00 часов.