ФАС намерена возбудить дело на мэрию Уфы из-за дорожной разметки за 100 млн рублей

ФАС намерена возбудить административное дело на управление коммунального хозяйства мэрии Уфы из-за тендера на нанесение дорожной разметки стоимостью 100 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральная антимонопольная служба Башкирии намерена возбудить административное дело на управление коммунального хозяйства мэрии Уфы из-за тендера на нанесение дорожной разметки стоимостью 100 млн рублей. Такое решение было принято после рассмотрения жалобы компании «Транс строй». Ее не допустили до участия в электронном аукционе по отбору подрядчика. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– В ходе рассмотрения жалобы установлено, что заказчик [управление коммунального хозяйства мэрии] отклонил заявку «Транс строй», ссылаясь на отсутствие опыта проведения аналогичных работ, – передали в ФАС. – Однако компания в своей заявке представила соответствующий требованиям заказчика исполненный контракт по нанесению и восстановлению дорожной разметки в Оренбургской области.

В то же время дополнительная проверка установила в закупке еще одно нарушение: в конкурсной документации не было информации о конкретном месте проведения работ. Соответствующие сведения должны были дать только после заключения контракта, что противоречит законодательству.

Напомним, ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что в этом году Уфе увеличили финансирование на дорожную разметку. Ее планируется нанести на 130 участках дорог.