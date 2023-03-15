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НовостиОбщество15 марта 2023 16:25

В Уфе в 2023 году общая площадь новой дорожной разметки достигнет 150 тыс. кв. м

Ее нанесут на 130 участках дорог
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В 2023 году в Уфе новую разметку нанесут на 130 участках дорог, ее общая площадь составит 150 тыс. кв. м

В 2023 году в Уфе новую разметку нанесут на 130 участках дорог, ее общая площадь составит 150 тыс. кв. м

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Уфе новую разметку нанесут на 130 участках дорог, ее общая площадь составит 150 тыс. кв. м. Об этом в своих соцсетях 15 марта сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– В прошлом году на 87 участках улично-дорожной сети была нанесена разметка на площади 130 тыс. кв. м, – написал сиити-менеджер. – В этом году увеличиваем финансирование. Договорились с Минтрансом РБ ежегодно обеспечивать рост.

По словам градоначальника, работы по нанесению разметки в башкирской столице запланированы на конец апреля. Они будут вестись при благоприятной погоде. Мавлиев отметил, что из-за этого у водителей могут возникнуть временные неудобства. «Отнеситесь с пониманием!», попросил мэр.