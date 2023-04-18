В Уфе загорелось кафе «Берег»

фото: МЧС РБ

Ночью 18 апреля в Уфе загорелось кафе «Барег». Оно находится на улице Баязита Бикбая в микрорайоне Сипайлово. Об этом сообщили в региональном МЧС.

На тревожный вызов по повышенному рангу прибыли пожарные. К их приезду в одноэтажном здании кафе размером 20 на 13,5 метра происходило открытое горение.

кадр видео: Telegram // Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

– Пожар локализован в течение 23 минут, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование проводит дознаватель, – передали в экстренном ведомстве.

Напомним, в феврале текущего года в уфимском кафе «Рахат» взорвался газовый баллон. В результате несчастного случая погиб повар.