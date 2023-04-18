«Он не любитель»: Гульназ Асаева откровенно высказалась об особенности своего мужа Villi

фото: соцсети Гульназ Асаевой

Башкирская певица Гульназ Асаева рассказала, что ее супруг Вильдан Шамсутдинов (Villi) не любит дарить подарки. Она призналась в этом в ответ на вопрос подписчицы в соцсетях о том, насколько щедр ее супруг.

– Если честно, он не любитель дарить подарки. И я как-то смирилась уже, и все, что мне нужно, я покупаю сама, – призналась девушка.

Напомним, в прошлом году Шамсутдинов подарил Асаевой иномарку Audi, но этот презент ее расстроил. Причем настолько, что она даже была вынуждена пересесть на такси. На днях супруг певицы, который, к слову, тоже артист эстрады, объяснил, почему не выступает с ней на одной сцене.