Певец Villi объяснил, почему не выступает со своей женой Гульназ Асаевой

Певец Вильдан Шамсутдинов, известный под сценическим псевдонимом Villi объяснил, почему не выступает на одной сцене со своей женой Гульназ Асаевой.

Артисты неожиданно для всех прочитали никах (мусульманская свадьба) в 2020 году. С тех пор они бывают на концертах вместе, однако супруги почти никогда не поют на одной сцене. Певец Villi ответил на вопрос поклонника и объяснил почему так происходит.

Оказалось, что Асаева уже собрала свою аудиторию, и способна заинтересовать ее без супруга. Также Вильдан объяснил, что они выступают в разных стилях и «никак не сходятся в одной концертной программе».

– Мне нужно большое количество времени работать над новым материалом, – также добавил к вышеуказанному артист.