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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 7:21

В мэрию Уфы, УГНТУ и Арбитражный суд Башкирии поступили сообщения о минировании

В госучреждения прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
18 апреля сразу в три здания государственных учреждений Уфы поступили сообщения о минировании

18 апреля сразу в три здания государственных учреждений Уфы поступили сообщения о минировании

Сегодня, 18 апреля, сразу в три здания государственных учреждений Уфы поступили сообщения о минировании. Их прислали мэрии города, Уфимскому государственному нефтяному техническому университету по улице Гоголя и в Арбитражный суд Башкирии. Об этом со ссылкой на источник правоохранительных органах рассказали в ГТРК «Башкортостан».

Сейчас госучреждения обследуют сотрудники экстренных служб и полиции.

Напомним, на прошлой неделе из-за сообщения о бомбе в Уфе эвакуировали учеников и сотрудников школы №27. Такой же случай там произошел и в начале марта.