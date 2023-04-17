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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 6:54

В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил 34-летнюю глухую мать двоих детей

Она шла на работу в ковид-госпиталь
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии на железнодорожной станции города Туймазы грузовой поезд насмерть сбил 34-летнюю местную жительницу

В Башкирии на железнодорожной станции города Туймазы грузовой поезд насмерть сбил 34-летнюю местную жительницу

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии на железнодорожной станции города Туймазы грузовой поезд насмерть сбил 34-летнюю местную жительницу. Трагедия случилась, когда женщина пыталась пересечь пути. Машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно. Об инциденте 17 апрля сообщило издание «Туймазинский вестник».

Известно, что погибшая была глухой. Она работала санитаркой в ковид-госпитале и попала под состав, когда шла в лечебницу. Дома у нее остались двое маленьких детей.

Напомним, в середине марта в башкирской больнице спустя почти два месяца скончался подросток, попавший под поезд.