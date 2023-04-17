Президент Украины ввел санкции против главы Госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 50 лет против главы Госкомитета Башкирии по делам молодежи Яны Гайдук. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 15 апреля.

Согласно документу, ограничения предусматривают блокировку активов на Украине, предотвращение вывода капиталов оттуда при их наличии, полное прекращение торговых операций, аннулирование лицензий компаний, а также приостановка экономических и финансовых обязательств.

В своих соцсетях чиновница уже отреагировала на введенные против нее санкции. Она заявила, что это событие ее «насмешило».

– Говорят, я попала в санкционный список Зеленского… Улыбнулась и вот что хочу сказать, – написала Гайдук. – Владимир, я патриот своей страны. На санкции реакция одна: «насмешил так насмешил».

Напомним, ранее Зеленский ввел санкции против министра семьи Башкирии Ленары Ивановой.