В Уфе простились с погибшим в СВО добровольцем отряда «Барс» Альфредом Усмановым

фото: vk.com // Октябрьский район Уфы

В Уфе 16 апреля состоялась церемония прощания с добровольцем отряда «Барс» Альфредом Усмановым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Ленинского района.

Вместе с родными и близкими, военнослужащего в последний путь пришли проводить депутат парламента Башкирии Юрий Игнатьев и вице-мэр Уфы Сергей Кожевников.

– Многие из вас хорошо знают Альфреда Рауфовича. Он родился и вырос здесь, в Уфе. Выбрал профессию юриста. Стремился приносить пользу людям. Показал себя ответственным и компетентным специалистом. Но с начала спецоперации Альфред Рауфович, как настоящий мужчина, принял решение вступить в ряды добровольческого отряда «Барс», – сказал Игнатьев в своем выступлении.

фото: vk.com // Октябрьский район Уфы

Усманов учился в уфимской школе №35 и спортшколе №5. Затем он освоил профессию юриста в Башкирском экономико-юридическом колледже. В 2003 году его призвали в армию. После окончания срочной службы мужчина остался в рядах вооруженных сил по контракту до 2016 года. Он находился в должности старшины роты. Альфред Усманов имел множество госнаград, в том числе орден Мужества и медаль «За отвагу».

Напомним, в тот же день в Уфе простились с еще одним участником СВО - 62-летним ученым Зуфаром Атнабаевым.