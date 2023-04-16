В Уфе простились с 62-летним бойцом, погибшим в СВО

16 апреля в Уфе проводили в последний путь Зуфара Атнабаева, погибшего в ходе СВО.

Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов сообщил, что погибший родился в 1961 году. В 1983 году мужчина начал работать учителем физики, но позже его призвали в армию. Он проходил службу в Афганистане.

Значительную часть жизни мужчина посвятил сфере развития нефтяной отрасли. Он руководил инновационными проектами в разных НИИ России. В 2007 году Зуфар Атнабаев защитил кандидатскую диссертацию.

Нурдавлятов отметил, что, несмотря статус ученого и инженера, погибший много времени уделял патриотическому воспитанию молодежи. Так, он работал инструктором по подготовке в парке Патриот под Уфой.