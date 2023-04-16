В Ишимбае разыскивают двух пропавших 17-летних парней

В Башкирии волонтеры и полицейские разыскивают пропавших 17-летних Глеба Ларева и Дмитрия Лебедева.

О поисках молодых людей сообщили волонтеры организации «БашРегионСпас». Известно, что в последний раз ребят видели еще 13 апреля – после этого они перестали выходить на связь.

Приметы Глеба Ларева

Рост 180 см, телосложение среднее, карие глаза и темно-коричневые волосы. Был одет в черную толстовку, серые штаны и белые кроссовки.

Приметы Дмитрия Лебедева

Рост 180 см, телосложение среднее, глаза светло-зеленые и светло-русые волосы. В день пропажи был одет в черную толстовку, черные штаны и белые кроссовки.

Напомним, что ранее в Ишимбае пропали две 17-летние девушки. Они перестали выходить на связь 11 апреля.