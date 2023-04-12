Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 14:19

В башкирском Ишимбае без вести пропали две 17-летние девушки

Их начали искать волонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Слева Тимофеева, справа Мухаметова // фото: "Отклик"

Слева Тимофеева, справа Мухаметова // фото: "Отклик"

В башкирском городе Ишимбае 11 апреля без вести пропали две 17-летние девушки – Екатерина Тимофеева и Екатерина Мухаметова. Обе вышли из дома в неизвестном направлении, и их местонахождение остается неизвестным. Об этом сообщила поисковая организация «Отклик».

Приметы Тимофеевой: рост – 160 см, среднее телосложение, рыжие длинные волосы, карие глаза. Была одета в серую толстовку и белые брюки.

Приметы Мухаметовой: рост – 160 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Была одета в зеленую толстовку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто знает о том, где находятся девушки, или видел их, просят обратиться по телефону 8-987-106-06-01 «Отклик» или 02.