Элвин Грей опубликовал жуткое видео в своих соцсетях

фото: соцсети // Элвин Грей

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, опубликовал на своей странице в соцсетях жуткое видео.

На записи, снятой из салона машины, музыканта, который идет по проезжей части, окликает видеоохудожник Наиль Юльгильдин. Элвин реагирует и направляется в сторону автомобиля. На полпути его сбивает черная иномарка. Естественно, столкновение было смонтировано, а сам ролик носит социальный характер.

– Соблюдайте правила дорожного движения. Не переходите дорогу в неположенном месте, – подписал видео Юльякшин.

Напомним, совсем недавно Элвин Грей действительно попал в ДТП и даже травмировал руку. Это случилось на съемках клипа.