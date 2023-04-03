фото: соцсети // Элвин Грей

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под пседонимом Элвин Грей, перенесет несколько концертов из-за форс-мажора на съемках клипа. Об этом он сообщил 3 апреля в своих соцсетях.

Судя по всему, исполнитель попал во время съемок в ДТП и сломал руку. Во всяком случае на это указывают опубликованные им фотографии.

фото: соцсети // Элвин Грей

– Во время съемок клипа произошел форс-мажор. Придется скорректировать график концертов. Отменять ничего не буду, но несколько площадок придется перенести. Извиняюсь за предоставленные неудобства, – рассказал музыкант.

Напомним, недавно Элвин Грей кардинальной поменял свою внешность.