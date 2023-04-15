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НовостиОбщество15 апреля 2023 14:45

На аллее перед храмом в Уфе установили восемь 1,5-метровых пасхальных яиц

Арт-объекты установили у церкви в сквере 50-летия Победы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
vk.com // Церковь иконы Всех Скорбящих Радость г. Уфа

vk.com // Церковь иконы Всех Скорбящих Радость г. Уфа

В Уфе аллею перед церковью иконы Всех Скорбящих Радость в сквере 50-летия Победы украсили огромными пасхальными яйцами. Фотография объекта была опубликована на странице храма в соцсетях.

Высота яиц составляет полтора метра. Их в рамках благотворительной творческой акции 8 апреля акрилом расписали местные жители. Когда краска на арт-объектах подсохла, их передали церкви для праздничного декора.

Напомним, завтра православные отметят Пасху. Торжественные богослужения в ночь на 16 апреля пройдут в 19 храмах Уфы.