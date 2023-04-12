Торжественные богослужения по случаю Пасхи пройдут в 19 храмах Уфы
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
На Пасху возле православных храмов и соборов в Уфе на несколько часов перекроют семь улиц. Об этом предупредила городская администрация.
Движение будет ограничено с 17:00 15 апреля до 11:00 16 апреля на следующих участках улиц:
– Дюртюлинской, Свято-Андреевский храм;
– Кирова (от Ветошникова до Айской), Собор Рождества Богородицы;
– Амурской (от дома №60 и до дома №89 по Кирова), Собор Рождества Богородицы;
– Крестьянской (от дома №69 до проезда вдоль дома №91 по Кирова), Собор Рождества Богородицы;
– Бехтерева (от дома №1/1 до Менделеева) Свято-Сергиевский собор;
– Маяковского (от Архитектурной до Калинина), Свято-Пантелеимоновский храм;
– местный проезд вдоль Храма Блаженной Матроны по улице Бикбая, 32а.
Торжественные богослужения по случаю Пасхи пройдут в 19 храмах Уфы. Там будут дежурить сотрудники полиции, центра общественной безопасности и медицинские работники. Большинство праздничных служб начнется в 23:00 15 апреля. Ознакомиться с расписанием можно ниже.
фото: ufacity.info