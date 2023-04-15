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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 9:11

Пытался спасти жену: стали известны подробности пожара в Башкирии, где погибли супруги

Озвучены подробности и причина пожара в Башкирии, в котором погибла супружеская пара
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: СК РБ

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности пожара в жилом доме в Миякинском районе, где погибла супружеская пара. В ведомстве передали, что по факту инцидента, который произошел утром 15 апреля, проводится проверка.

По предварительным данным, накануне трагедии к семейной паре в гости в село Киргиз Мияки приехали 11 родственников. Все они остались ночевать. Около 4-5 утра один из гостей заметил, что у дома загорелась веранда. Он разбудил остальных и все, кроме 54-летней хозяйки, успели покинуть жилище. На помощь женщине бросился ее 46-летний супруг. Он забежал в дом, но обратно так и не вышел. Мужчина скончался в здании вместе со своей женой.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Сейчас сотрудники опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил использования электрообогревателя на веранде.