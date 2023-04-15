При тушении пожара в жилом доме в Башкирии обнаружены тела мужчины и его жены

фото: МЧС РБ

В Миякинском районе Башкирии сегодня утром, 15 апреля, при пожаре в жилом доме погибла супружеская пара. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожный вызов поступил в службу спасения в 5:08. Сообщалось о возгорании в доме по улице Абдуллина в селе Киргиз Мияки. На место происшествия прибыли семь человек и три единицы техники.

– На момент прибытия пожарных происходило горение домашнего имущества внутри одной из квартир двухквартирного дома размерами 9х18 метров и кровли. Горение удалось локализовать в течение 15 минут, ликвидация открытого горения в 05:45, – передали в экстренном ведомстве.

Во время тушения спасатели обнаружили в доме двоих человек без признаков жизни: 55-летнего мужчину и его 47-летнюю жену. Медики констатировали их смерть.

Причины пожара будет устанавливать оперативная группа МЧС, эксперт испытательной пожарной лаборатории и следователи.