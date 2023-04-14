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НовостиОбщество14 апреля 2023 16:52

Из-за непогоды дорожные службы Башкирии перешли на усиленный режим работы

В Минтрансе назвали районы, дорогам на которых будет уделено особое внимание
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Минтранс РБ

фото: Минтранс РБ

Сегодня, 14 апреля, дорожный службы Башкирии перешли на усиленный режим работы. Причина – резкое ухудшение погоды преимущественно в юго-восточных районах: там идет снег с дождем и ухудшилась видимость. Об этом сообщил региональный Минтранс.

– Особое внимание будут уделять автомобильным дорогам Абзелиловского, Зилаирского, Зианчуринского, Кугарчинского, Куюргазинского, Хайбуллинского, Баймакского районов, – передали в ведомстве.

Напомним, в республике до завтрашнего утра из-за снега с метелью перекрыли участки четырех трасс.