Из-за непогоды дорожные службы Башкирии перешли на усиленный режим работы

фото: Минтранс РБ

Сегодня, 14 апреля, дорожный службы Башкирии перешли на усиленный режим работы. Причина – резкое ухудшение погоды преимущественно в юго-восточных районах: там идет снег с дождем и ухудшилась видимость. Об этом сообщил региональный Минтранс.

– Особое внимание будут уделять автомобильным дорогам Абзелиловского, Зилаирского, Зианчуринского, Кугарчинского, Куюргазинского, Хайбуллинского, Баймакского районов, – передали в ведомстве.

Напомним, в республике до завтрашнего утра из-за снега с метелью перекрыли участки четырех трасс.