В Башкирии из-за снега и метели перекрыли четыре трассы

фото: Telegram // Владимир Севастьянов
На юго-востоке Башкирии сегодня вечером, 14 апреля, из-за снега, метели, гололедицы и ухудшения видимости перекрыли участки сразу четырех автодорог. Об этом предупредили начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов и местный Минтранс.
До 9:00 15 апреля движение для всех видов транспорта закрыто на следующих отрезках трассах:
– Магнитогорск – Ира– с 84 по 278 километр;
– Сибай – Акъяр – с нулевого по 102 километр;
– Юлдыбаево - Акъяр – Сара – с нулевого по 81 километр;
– Верхний Сарабиль –Кувандык – с нулевого по 55 километр.
Водителей попросили отнестись с пониманием к введенным мерам. Время ограничений может быть изменено в зависимости от погодной ситуации.