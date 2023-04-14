В Башкирии из-за снега и метели перекрыли четыре трассы

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

На юго-востоке Башкирии сегодня вечером, 14 апреля, из-за снега, метели, гололедицы и ухудшения видимости перекрыли участки сразу четырех автодорог. Об этом предупредили начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов и местный Минтранс.

До 9:00 15 апреля движение для всех видов транспорта закрыто на следующих отрезках трассах:

– Магнитогорск – Ира– с 84 по 278 километр;

– Сибай – Акъяр – с нулевого по 102 километр;

– Юлдыбаево - Акъяр – Сара – с нулевого по 81 километр;

– Верхний Сарабиль –Кувандык – с нулевого по 55 километр.

Водителей попросили отнестись с пониманием к введенным мерам. Время ограничений может быть изменено в зависимости от погодной ситуации.