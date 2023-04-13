Мэр башкирского Октябрьского высказался о смерти 14-летнего мальчика на перемене в школе

фото: СК РБ

Мэр башкирского города Октябрьского Алексей Шмелев высказался о смерти 14-летнего мальчика на перемене в школе №18. Подросток умер во время шуточной борьбы со своим приятелем. Чиновник прокомментировал трагедию в своих соцсетях почти неделю спустя после инцидента, 12 апреля.

– На данный момент причины произошедшего неизвестны. Их будут устанавливать специалисты. Опрашиваются очевидцы, проводится судебно-медицинская экспертиза. По свидетельству очевидцев, ничего выходящего за рамки обычной шуточной борьбы между школьниками на перемене не происходило. Школа открыта для взаимодействия и помогает следственным органам всем, чем может, – написал сити-менеджер, – В различных социальных сетях развернулось бурное обсуждение этого происшествия. Выдвигаются различные версии и гипотезы, вплоть до обвинений и оскорблений.

Шмелев принес соболезнования семье погибшего, его друзьям и одноклассникам. Он добавил, что администрация города оказала все необходимую помощь в организации похорон. Мэр Октябрьского также попросил горожан, у кого есть информация о случившемся и кто сможет помочь расследованию, обратиться в местный следственный отдел.

Напомним, ранее Следственный комитет Башкирии по факту гибели школьника возбудил уголовное дело о халатности.