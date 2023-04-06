Драка понарошку привела к трагедии: в Башкирии на перемене умер 14-летний школьник

Фото: СК Башкирии

6 апреля в башкирском городе Октябрьский в школе умер 14-летний мальчик.

Как рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета, двое сверстников играли во время перемены. В какой-то момент подростки начали бороться, и одному из мальчиков стало плохо, и он потерял сознание. Другие учащиеся и учителя пытались помочь несовершеннолетнему, была вызвана скорая помощь.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии поведала «КП-Уфа», что медики прибыли на место происшествия в течение восьми минут. Бригада скорой помощи попыталась реанимировать мальчика, но, к сожалению, все было тщетно, и врачи констатировали смерть школьника.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.

– В рамках расследования также будет проверена полнота принимаемых мер работниками образовательного учреждения по обеспечению безопасности учащихся на территории школы, по результатам ответственным должностным лицам будет дана правовая оценка, – сообщил СК.