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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:35

Хабиров ограничил срок единовременных выплат мобилизованным и их семьям

Речь идет о предоставлении 20 тыс. рублей, которые военнослужащие и их родные должны были получить до конца прошлого года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров ограничил срок предоставления единовременной выплаты в размере 20 тыс. рублей мобилизованным и их семьям

Глава Башкирии Радий Хабиров ограничил срок предоставления единовременной выплаты в размере 20 тыс. рублей мобилизованным и их семьям

Глава Башкирии Радий Хабиров ограничил срок предоставления единовременной выплаты в размере 20 тыс. рублей мобилизованным и их семьям. Эта мера будет действовать до 31 декабря текущего года. Соответствующий поправки в указ от 5 декабря прошлого года были внесены 10 апреля. Спустя два дня документ появился на портале правовой информации.

Напомним, единовременные выплаты для мобилизованных и их семей руководитель региона объявил в начале декабря 2022 года. Деньги к Новому году должны были получить сами военнослужащие, их супруги и дети – как несовершеннолетние, так и те, кто младше 23 лет при условии, что они учатся в колледжах либо университетах.