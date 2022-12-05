Мобилизованные жители Башкирии и их семьи получат к Новому году по 20 тыс. рублей

Мобилизованные жители Башкирии и члены их семей получит к Новому году по 20 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты

Мобилизованные жители Башкирии и члены их семей получат к Новому году по 20 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 5 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров. Соответствующий указ он уже подписал.

– Указом предусматривается предоставление единовременное денежной выплаты в размере 20 тыс. рублей каждому мобилизованному гражданину, а также членам его семьи: супруге, несовершеннолетним детям и детям до 23 лет, обучающимся в колледжах и университетах, – сказал руководитель региона.

Он добавил, что довести деньги до мобилизованных и их семей необходимо до 26 декабря. Хабиров также попросил чиновников «не мучить людей тасканием справок». «Единственное – справка с военкомата нужна», сказал глава Башкирии.