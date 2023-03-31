В Башкирии под окнами 9-этажного дома обнаружили тело 17-летней студентки

30 марта в башкирском городе Мелеузе под окнами 9-этажного жилого дома обнаружили тело 17-летней студентки первого курса многопрофильного колледжа

В четверг, 30 марта, в башкирском городе Мелеузе под окнами 9-этажного жилого дома обнаружили тело 17-летней студентки первого курса многопрофильного колледжа. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание UFA1.RU.

Девушка получила смертельные травмы, характерные для падения с высоты. По словам очевидцев, она упала с восьмого этажа. Известно, что у погибшей в семье, где ее воспитывали мать и отец, были проблемы.

Напомним, 28 марта в Уфе под окнами жилого дома на бульваре Ибрагимова был найден мертвым 17-летний подросток.