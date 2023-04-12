Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 8:01

Экс-премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов стал главой Банка России по ЦФО

Ранее он был назначен руководителем Уральское главное управление банка
Захар ЯКОВЛЕВ

Глава Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов назначил начальником Центробанка по Центральному федеральному округу. Об этом рассказала пресс-служба организации.

Этот пост ему уступила Надежда Иванова, которая 16 апреля покинет должность в связи с выходом на пенсию. Надежда Юрьевна работала в Банке России 48 лет – с 1975 года.

С 2015 года Рустэм Марданов занимал пост премьер-министра Башкирии, а до 2013-го был главой Национального банка республики. В ноябре 2018-го ушел с должности главы правительства региона.