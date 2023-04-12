Экс-премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов стал главой Банка России по ЦФО

Глава Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов назначил начальником Центробанка по Центральному федеральному округу. Об этом рассказала пресс-служба организации.

Этот пост ему уступила Надежда Иванова, которая 16 апреля покинет должность в связи с выходом на пенсию. Надежда Юрьевна работала в Банке России 48 лет – с 1975 года.

С 2015 года Рустэм Марданов занимал пост премьер-министра Башкирии, а до 2013-го был главой Национального банка республики. В ноябре 2018-го ушел с должности главы правительства региона.