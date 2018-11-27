Премьер-министр Башкирии уходит в отставку
Рустэм Марданов покидает пост премьер-министра Башкирии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ-Уфа». По данным издания, политик принял решение продолжить карьеру в банковском секторе. До 2013 года Марданов занимал пост главы Национального банка республики, новое же место работы предполагает переезд в Москву.
Пост премьер-министра Башкирии Рустэм Марданов занял в 2015 году, до этого он два года работал вице-премьером правительства республики. Экс-глава региона Рустэм Хамитов долгое время возглавлял кабинет министров сам, но в 2015 году решил «поделиться» властью с одним из самых влиятельных тогда чиновников.
Ряд СМИ, в частности, портал Proufu, выделяли в правительстве целую группу министров, близких к Марданову. К таковым относили экс-руководителя министерства земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева. Последний покинул свой пост после возвращения в республику Радия Хабирова.
По данным журналистов, обязанности премьер-министра после ухода Марданова будет временно исполнять сам Хабиров.