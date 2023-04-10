Глава Башкирии Радий Хабиров вручил почетные грамоты участникам СВО

кадр видео: YouTube // Правительство Республики Башкортостан

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил почетные грамоты пятерым участникам специальной военной операции, а также священнослужителям отцу Виктору и Хамзе-хазрату, которые поддерживали бойцов в зоне боевых действий. Руководитель региона лично передал госнаграды во время оперативного совещания в местном правительстве 10 апреля.

– У нас есть уникальная возможность в эти дни – когда наши мобилизованные парни и представители добровольческих батальонов возвращаются в отпуска – от всей республики сказать им слова благодарности и вручить награды. Сегодня мы пригласили наших ребят, мобилизованных, и священнослужителей военных Хамзу-хазрата, отца Виктора, которые на протяжении нескольких месяцев, находясь на передовой, оказывали поддержку нашим военнослужащим. Мы каждого из вас благодарим, – сказал Хабиров.

Напомним, на том же совещании отец Виктор заявил, что бойцы СВО из разных регионов России завидуют военнослужащим из Башкирии.