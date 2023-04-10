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НовостиОбщество10 апреля 2023 7:32

Священник из Уфы заявил, что бойцы СВО из разных регионов России завидуют военнослужащим из Башкирии

По словам священнослужителя, бойцы из республики обеспечены все необходимым
Захар ЯКОВЛЕВ
Кадр трансляции из ЦУР Башкирии

Кадр трансляции из ЦУР Башкирии

Настоятель Свято-Пантелеимоновского храма Уфы, руководитель отдела уфимской епархии русской православной церкви Виктор Иванов, прибывший недавно из зоны специальной военной операции, заявил, что бойцы из разных регионов России завидуют военнослужащим из Башкирии.

– Наши бойцы обеспечены всем. Некоторые даже умоляют: «Не присылайте нам больше еду, у нас все есть». Большая идет помощь со стороны республики нашим подразделениям. Военнослужащие других подразделений нам завидуют. Откровенно все в один голос говорят: «Вам везет, у вас вон как. А вот у нас нет так, как у вас», – рассказал священнослужитель после получения награды от главы Башкирии Радия Хабирова в ходе оперативного совещания в центре управления республикой.