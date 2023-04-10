Священник из Уфы заявил, что бойцы СВО из разных регионов России завидуют военнослужащим из Башкирии

Кадр трансляции из ЦУР Башкирии

Настоятель Свято-Пантелеимоновского храма Уфы, руководитель отдела уфимской епархии русской православной церкви Виктор Иванов, прибывший недавно из зоны специальной военной операции, заявил, что бойцы из разных регионов России завидуют военнослужащим из Башкирии.

– Наши бойцы обеспечены всем. Некоторые даже умоляют: «Не присылайте нам больше еду, у нас все есть». Большая идет помощь со стороны республики нашим подразделениям. Военнослужащие других подразделений нам завидуют. Откровенно все в один голос говорят: «Вам везет, у вас вон как. А вот у нас нет так, как у вас», – рассказал священнослужитель после получения награды от главы Башкирии Радия Хабирова в ходе оперативного совещания в центре управления республикой.