В Уфе из ТРК «Иремель» эвакуировали 120 человек

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Сегодня утром, 10 апреля, в Кировском районе Уфе из торгово-развлекательного комплекса «Иремель» эвакуировали 120 человек. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент, как сообщили сотрудники чрезвычайного ведомства, произошел из-за ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации. В результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, недавно в Кировском районе Уфе из-за пожарной тревоги была организована эвакуация из бизнес-центра «Территория 3000». Из комплекса были эвакуированы десятки людей.