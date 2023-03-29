В Уфе из-за пожарной тревоги эвакуировали десятки людей из бизнес-центра

Фото: Соцсети

Сегодня утром, 29 марта, в Кировском районе Уфе из-за пожарной тревоги была организована эвакуация из бизнес-центра «Территория 3000». Об этом рассказали горожане в социальных сетях.

На опубликованных уфимцами фотографиях и видео запечатлено, что из комплекса были эвакуированы десятки людей.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МЧС Башкирии. В пресс-службе ведомства нам пояснили, что эвакуация из бизнес-центра проводилась в рамках проведения регламентных работ. В комплексе была проверена работоспособность автоматической пожарной сигнализации. В результате произошедшего никто не пострадал.