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Закончить ремонт объекта должны закончить только в следующем месяце

В Уфе подростков застали за разносом парка Нефтехимиков, реконструкция которого еще не завершилась. Возмущенный житель города опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как подростки агрессивно и неаккуратно пользуются качелями, предназначенными для малышей.

– Парк Нефтехимиков еще близко не сдали, а подростки уже разносят детскую площадку. Приходят толпами и выплескивают на объектах парка всю свою дурь. Родителям срочно заняться воспитанием своих малышей-переростков, – пишет житель Уфы.

Напомним, парк Нефтехимиков в Уфе откроется после реконструкции в мае текущего года. Об этом недавно в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. После реконструкции объекта, по его словам, строители приступят к восстановлению фонтана напротив ДК «Нефтехимик».