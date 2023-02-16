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НовостиОбщество16 февраля 2023 14:20

Хабиров: парк Нефтехимиков в Уфе откроется после реконструкции в мае 2023 года

Состоящий из колонн вход туда будет восстановлен
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Парк Нефтехимиков в Уфе откроется после реконструкции в мае текущего года. Об этом 16 февраля в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что состоящая из колонн входная группа парка будет восстановлена. Хабиров даже сфотографировался с одним из новых столбов, сделанных специально для реконструируемого общественного пространства.

фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

– Получится красиво. На фото я как раз стою рядом с новыми колоннами входной группы – люблю я колонны, что греха таить, – признался глава Башкирии.

Он добавил, что после реконструкции парка строители приступят к восстановлению фонтана напротив ДК «Нефтехимик».