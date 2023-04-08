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НовостиОбщество8 апреля 2023 12:02

В Госкомитете Башкирии по ЧС предупредили о пожароопасном периоде

В ведомстве дали несколько правил поведения
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Госкомитет по ЧС Башкирии 8 апреля опубликовал предупреждение о начале пожароопасного периода. В ведомстве сообщили, что сейчас крайне важно соблюдать требования безопасности.

– С наступлением теплых солнечных дней, граждане спешат привести в порядок свои приусадебные территории, при этом забыв о элементарных требованиях пожарной безопасности, отметили в Госкомитете.

В ведомстве попросили не сжигать бытовой мусор и сухую растительность, соблюдать меры предосторожности и быть внимательными.