В Госкомитете Башкирии по ЧС предупредили о пожароопасном периоде

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Госкомитет по ЧС Башкирии 8 апреля опубликовал предупреждение о начале пожароопасного периода. В ведомстве сообщили, что сейчас крайне важно соблюдать требования безопасности.

– С наступлением теплых солнечных дней, граждане спешат привести в порядок свои приусадебные территории, при этом забыв о элементарных требованиях пожарной безопасности, отметили в Госкомитете.

В ведомстве попросили не сжигать бытовой мусор и сухую растительность, соблюдать меры предосторожности и быть внимательными.