В Башкирии на площади в шесть гектаров загорелась сухая трава

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 6 апреля, в Бирском районе Башкирии рядом с деревней Криуши загорелась сухая трава на площади в шесть гектаров. Об этом сообщили в региональном МЧС. Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям сфотографировал пожар с вертолета.

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Деревня, вблизи которой возникло возгорание, полностью отрезана со всех сторон водой. На месте происшествия сейчас работают силы и средства МЧС.

– Информация также передана в администрацию района. Примерная площадь горения составляет 6 га. Угрозы для населенного пункта нет, информации о пострадавших не поступало, – передали в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки в Башкирии произошло 17 случаев возгорания сухой травы. Совокупная площадь пожаров превысила 7 гектаров.