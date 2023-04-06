За сутки в Башкирии произошло 17 природных пожаров

фото: МЧС РБ

За последние сутки в Башкирии произошло 17 природных пожаров на общей площади 7,1 гектара – все они связаны с горение сухой растительности и уже ликвидированы. Об этом 6 апреля сообщило региональное МЧС.

– С начала 2023 года (по состоянию на 06.04.2023) на территории Республики произошло 83 пожара сухой растительности на общей площади 47,2 га, – передали в экстренном ведомстве.

Там добавили, что в лесах Уфы и еще 30 районов наблюдается второй – средний – класс пожароопасности. Речь идет об Абзелиловском, Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белокатайском, Белорецком, Белебеевском, Бирском, Бурзянском, Буздякском, Дуванском, Дюртюлинском, Зилаирском, Иглинском, Илишевском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Туймазинском, Учалинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском и Янаульском районах.