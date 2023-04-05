В Башкирии 29-летний водитель Mazda 6 погиб при ДТП с фурой Volvo

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Сегодня, 5 апреля, под башкирским городом Салаватом водитель легковушки погиб при ДТП с фурой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Автоавария случилась около четырех часов утра. На первом километре Южного подъезда к Салавату 29-летний житель Мелеузовского района за рулем Mazda 6 врезался в попутную фуру Volvo. Грузовиком управлял 33-летний уфимец.

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Дорожная полиция уточняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне в Уфе грузовик MAN насмерть задавил 88-летнюю пенсионерку.