ГИБДД озвучила подробности ДТП в Уфе, где грузовой MAN насмерть сбил женщину

кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов озвучил подробности ДТП в Уфе, где 4 апреля грузовик насмерть сбил женщину.

Несчастный случай произошел около дома №63/3 по проспекту Октября. Там 27-летний житель Стерлитамака за рулем MAN, отъезжая от зоны выгрузки, допустил наезд на 88-летнюю уфимку. Она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

Водитель пояснил инспекторам, что при выезде с места выгрузки не заметил пешехода. Он остановился только тогда, когда его окрикнул прохожий, увидевший наезд на пенсионерку.

За минувшие сутки в Башкирии это единственное ДТП со смертельным исходом. В еще семи автоавариях пострадали семь человек.