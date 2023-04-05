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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 4:19

ГИБДД озвучила подробности ДТП в Уфе, где грузовой MAN насмерть сбил женщину

Выезжая из зоны выгрузки, водитель не заметил пешехода
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов озвучил подробности ДТП в Уфе, где 4 апреля грузовик насмерть сбил женщину.

Несчастный случай произошел около дома №63/3 по проспекту Октября. Там 27-летний житель Стерлитамака за рулем MAN, отъезжая от зоны выгрузки, допустил наезд на 88-летнюю уфимку. Она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

Водитель пояснил инспекторам, что при выезде с места выгрузки не заметил пешехода. Он остановился только тогда, когда его окрикнул прохожий, увидевший наезд на пенсионерку.

За минувшие сутки в Башкирии это единственное ДТП со смертельным исходом. В еще семи автоавариях пострадали семь человек.