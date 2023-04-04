В Уфе водитель грузовика MAN насмерть задавил женщину

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Сегодня, 4 апреля, в Уфе водитель грузовика насмерть задавил женщину. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло около дома №63/3 на проспекте Октября. Мужчина за рулем MAN, отъезжая от зоны разгрузки, допустил наезд на уфимку. Она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

– На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются, – передали в дорожной полиции.

Напомним, минувшей ночью в Стерлитамакском районе Башкирии пьяный 21-летний водитель насмерть сбил неизвестного мужчину.